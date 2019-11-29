Азербайджанський лоукостер запускає прямі рейси до Львова

Лоукостер Buta Airways з 23 грудня почне виконувати прямі рейси з азербайджанської столиці Баку до Львова.

Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Відкриваємо рейс до одного з найкрасивіших міст Східної Європи - Львова. Скористайтеся нашими рейсами, які стартують з 23 грудня", - повідомили в Buta Airways.

В авіакомпанії додали, що польоти до Львова виконуватимуться щопонеділка і щочетверга.

Як повідомлялося, починаючи з 22 січня 2020 року, азербайджанський лоукостер Buta Airways виконуватиме рейси до Києва, в міжнародний аеропорт «Бориспіль». Рейси за маршрутом Баку-Київ-Баку виконуватимуться тричі на тиждень - щовівторка, щосереди і щоп'ятниці.

Фото: azal.az