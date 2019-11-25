Азербайджанський лоукостер почне літати в "Бориспіль" з 22 січня

Починаючи з 22 січня 2020 року азербайджанський лоукостер Buta Airways буде виконувати рейси в Київ в Міжнародний аеропорт Бориспіль.

Про це йдеться на сторінці авіакомпанії в Facebook.

“Починаючи з 22 січня 2020 року Buta Airways виконуватиме рейси в Київ в Міжнародний аеропорт Бориспіль. Зазначимо, що раніше рейси виконувалися в аеропорт "Жуляни"", - повідомив авіаперевізник.

В авіакомпанії також додали, що в рамках зимового розкладу на 2019/2020 рік рейси Buta Airways за маршрутом Баку-Київ-Баку виконуються три рази в тиждень – по вівторках, середах і п'ятницях.

Також повідомляється, що за цим же графіком планується продовжити рейси і на літній розклад 2020 року.

Зазначається, що продаж авіаквитків, на літній період в Київ уже відкритий.