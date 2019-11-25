SkyUp відкрила рейси Львів – Тель-Авів

Авіакомпанія SkyUp Airlines здійснила перший політ зі Львова до Тель-Авіва, відкривши останній з шести анонсованих на цей рік нових напрямків з аеропорту ім. Данила Галицького.

Про це повідомляє пресслужба летовища в Facebook.

"Український лоукостер відкрив лік своїм подорожам з львівського летовища до Тель-Авіва. Рейс виконуватиметься двічі на тиждень – у четвер та неділю. Вартість квитка починається від 2343 грн", - йдеться в дописі.

Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp почала виконувати регулярні рейси з аеропорту "Львів" 17 жовтня, відкривши три напрямки: Київ (Бориспіль), Харків та Прагу. Перший рейс до Шарджі (ОАЕ) було здійснено 26 жовтня. Днем раніше авіакомпанія почала базувати свій літак в львівському аеропорту. А 9 листопада відбулося урочисте відкриття рейсів до Парижа (Бове).

Фото: Юра Танчин