SkyUp відкриває рейси Київ – Піза
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
"З початку літньої навігації 2020 року SkyUp Airlines запустить ще один рейс до Італії. Літаємо з Києва, пункт призначення – Піза. Продаж стартує вже сьогодні, а перший рейс буде виконано 1 квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Рейси виконуватимуться щосереди та щосуботи. Вартість квитків стартує від 1667 грн.
"Піза – вже шосте італійське місто, до якого планує летіти SkyUp наступного сезону. Ми продовжуємо досліджувати країну: нам подобається відкривати її українцям через невеликі автентичні місця, де можна відчути серцебиття справжнього італійського життя. Піза – мальовниче місто у центральній частині країни, за 10 кілометрів від узбережжя Лігурійського моря. Крім відомої на весь світ вежі, місто славиться кількома десятками старовинних церков, середньовічних палаців і численними мальовничими мостами через річку Арно", - зазначили в авіакомпанії.
Як повідомляв Укрінформ, з 30 березня 2020 року SkyUp почне літати з Києва до італійського Барі.
Фото: Xinhua/Укрінформ