SkyUp відкриває рейси Київ – Піза

Український лоукостер SkyUp Airlines у квітні полетить з Києва до ще одного італійського міста – Пізи.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

"З початку літньої навігації 2020 року SkyUp Airlines запустить ще один рейс до Італії. Літаємо з Києва, пункт призначення – Піза. Продаж стартує вже сьогодні, а перший рейс буде виконано 1 квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Рейси виконуватимуться щосереди та щосуботи. Вартість квитків стартує від 1667 грн.

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"Піза – вже шосте італійське місто, до якого планує летіти SkyUp наступного сезону. Ми продовжуємо досліджувати країну: нам подобається відкривати її українцям через невеликі автентичні місця, де можна відчути серцебиття справжнього італійського життя. Піза – мальовниче місто у центральній частині країни, за 10 кілометрів від узбережжя Лігурійського моря. Крім відомої на весь світ вежі, місто славиться кількома десятками старовинних церков, середньовічних палаців і численними мальовничими мостами через річку Арно", - зазначили в авіакомпанії.

Як повідомляв Укрінформ, з 30 березня 2020 року SkyUp почне літати з Києва до італійського Барі.

Фото: Xinhua/Укрінформ