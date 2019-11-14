SkyUp анонсувала відкриття 5 нових рейсів із Запоріжжя

Український лоукостер SkyUp Airlines розширює географію польотів із аеропорту Запоріжжя. Наступного року авіаперевізник відкриє звідси 5 нових рейсів.

Про це під час наради в Запорізькій міськраді сказав гендиректор SkyUp Євгеній Хайнацький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми плануємо розвивати співпрацю із Запоріжжям. Наступного року плануємо запустити нові напрямки до Ріміні (Італія), Ларнаки (Кіпр), Бургаса (Болгарія), Батумі (Грузія), Іракліона (Греція)", - зазначив Хайнацький.

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За його словами, компанія продовжує збільшувати кількість літаків. Вже наступного року флот перевізника налічуватиме 14 суден. Наразі їх 9, одно з яких вже базується в Запоріжжі.

У грудні SkyUp запускає рейс із Запоріжжя до Ізраїлю. Також є бюджетні рейси до Києва та Шарджі (ОАЕ).