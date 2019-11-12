SkyUp відкриває новий маршрут до Італії

Український лоукостер SkyUp Airlines з 30 березня 2020 року почне літати з Києва до італійського Барі.

Як повідомляє пресслужба авіаперевізника, рейси виконуватимуться щопонеділка й щоп’ятниці. Вартість квитків стартує від 1694 грн.

«Барі – це нова Італія. Це можливість зрозуміти країну не через туристичні пам’ятки та місця, про які знають всі, а через інший, нетиповий, східний колорит. Барі – центр регіону Апулія. Звідси зручно рушати досліджувати схід Італії. Альберобелло, Остуні, Лечче та Матера – місця, що розташовані близько до Барі, (до них зручно дістатися) і які відкриють звичну Італію з іншої сторони. А там і до Неаполя недалеко. Причина друга, щоб їхати до Барі, – Адріатичне море. Італійський морський відпочинок – це про нього. Третє – історична частина, старе місто. Тут розташована Базиліка святого Миколая, де з 1087 року перебувають мощі цього святого. Саме сюди щороку приїжджають тисячі вірян», - зазначили в авіакомпанії.

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Як повідомляв Укрінформ, SkyUp Airlines у листопаді 2019 року започаткувала нову концепцію розумних подорожей #TravelSmart («Подорожуй розумно»).