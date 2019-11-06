Український лоукостер запроваджує концепцію розумних подорожей

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines у листопаді 2019 року започатковує нову концепцію розумних подорожей #TravelSmart («Подорожуй розумно»).

Про це повідомляється на сторінці перевізника в Facebook.

«Подорожуймо розумно! Це гасло сучасних мандрівників. Не варто витрачати на подорож усі гроші світу, навіть якщо летиш до розкішної країни. Саме тому ми в SkyUp Airlines розробляємо концепцію розумних подорожей #TravelSmart. Менше ваших витрат, більше ваших вражень. Для цього ми літаємо до нестоличних аеропортів, впроваджуємо промотарифи, пропонуємо перельоти без багажу», – йдеться в повідомленні.

Першими, на яких буде втілено нову концепцію розумних подорожей, стануть рейси з Харкова, Львова та Запоріжжя до Об’єднаних Арабських Еміратів. Аеропорт прильоту – Шарджа, культурна столиця і третє за величиною місто ОАЕ. Відстань до Дубая – 17 км.

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Вартість квитка без багажу в один кінець становить 2 466 грн (з Харкова) і 2 454 грн (зі Львова та Запоріжжя). Пропозиція діє до 20 листопада 2019 року на рейси, що здійснюються в період з 11 листопада 2019 року до 28 березня 2020 року включно.

Як зауважили в КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», у такий спосіб український лоукостер підтримує світовий тренд усвідомленого туризму та філософію людей, життя яких – постійне пізнання себе через мандрівку. Головною у смарт-подорожі є емоція, незабутнє враження від відкриття нових маршрутів в обхід проторених туристичних місць.