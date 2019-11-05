Краків визнано найкращим напрямком для міського відпочинку в Європі

Польський Краків отримав звання найкращої дестинації для міського відпочинку в Європі вже втретє поспіль.

Рейтинг ґрунтувався на результатах проведеного виданням Which? опитування, в межах якого 4704 респонденти оцінили 43 європейських міста, які вони відвідали, повідомляє Independent.

Учасники опитування звертали увагу на такі критерії, як якість їжі та напоїв, розміщення, туристичні аттракції, шопінг, простоту пересування, співвідношення ціна-якість і відсутність натовпів туристів.

Польське місто отримало загальний бал 93%, а за співвідношення ціни та якості змогло єдиним отримати найвищий бал.

Краків

Іспанські Севілья та Валенсія посіли друге й третє місця відповідно. Берлін розташувався на четвертій сходинці. Столиця Німеччини отримала 5 зірок за проживання, туристичні пам'ятки й простоту пересування. Замикає топ-5 Амстердам.

Цікаво, що деякі з найвідоміших міст показали не найкращий результат. Париж посів 30-е місце, Рим - 27-е.

Містом із найгіршою оцінкою в рейтингу стало Аліканте. Попри те, що середня вартість авіаквитків і ціни на готелі тут були нижчими, ніж в інших містах, Аліканте не отримав більше трьох зірок у будь-якій з категорій (загальний бал – 72%).

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За словами редактора відділу подорожей Which? Рорі Боланда, не дивно, що Краків продовжує лідирувати в опитуванні, адже в цьому місті можна відпочити недорого й добре.

«Туристам, які все ще воліють подорожувати до Амстердама, Парижа й інших класичних європейських міст, варто відвідати Польщу під час наступної поїздки. Там можна знайти їжу, готелі й визначні пам'ятки, які такі ж гарні, але вдвічі дешевше», - підкреслив він.

Топ-10 напрямків для міського відпочинку в Європі мають такий вигляд:

Краків, Польща: 93%. Севілья, Іспанія: 90%. Валенсія, Іспанія: 89%. Берлін, Німеччина: 88%. Амстердам, Нідерланди: 86%. Будапешт, Угорщина: 86%. Мюнхен, Німеччина: 86%. Венеція, Італія: 86%. Верона, Італія: 86%. Бордо, Франція: 85%.

А це 10 міст рейтингу із найгіршою оцінкою: