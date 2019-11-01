Чорнобиль увійшов до рейтингу найомріяніших туристичних дестинацій

Британці провели опитування щодо мрій про подорожі та визначили 50 найцікавіших туристичних атракцій та дестинацій.

Згідно з результатами, найбільше дорослі громадяни Сполученого Королівства мріють побачити північне сяйво, покататися на «Східному експресі» та проїхатися знаменитою американською трасою №66, повідомляє Daily Mail.

Також до топ-10 рейтингу увійшли Велика китайська стіна, сафарі в Африці, колишній концтабір «Аушвіц», круїз Карибським морем, Disneyworld, Мальдіви та Гранд-Каньйон.

Екскурсія до Чорнобиля посіла 43-ю сходинку у списку, а на останньому місці опинилася риболовля на Алясці.

50 туристичних мрій британців мають такий вигляд:

1. Побачити північне сяйво.

2. Подорож на «Східному експресі» .

3. Проїхатися трасою №66.

4. Прогулятися Великою китайською стіною.

5. Поїхати на сафарі до Африки.

6. Відправитися у круїз Карибським морем.

7. Вшанувати пам’ять загиблих в «Аушвіці».

8. Відправиться до Disneyworld у Флориді.

9. Відпочити в надводних бунгало на Мальдівах.

10. Пролетіти на вертольоті над Гранд-Каньйоном.

11. Побачити гору Фудзі в Японії.

12. Помандрувати островами Греції.

13. Відвідати сім чудес світу.

14. Піти до казино в Лас-Вегасі.

15. Побачити ведмедя в Канаді.

16. Поплавати в Блакитній лагуні в Ісландії.

17. Побачити Везувій і Помпеї.

18. Подорожувати куди завгодно на приватному літаку.

19. Відвідати заповідник для орангутангів на Борнео.

20. Відвідати всі сім континентів.

21. Піднятися на Мачу-Пікчу.

22. Плавати з морськими черепахами на Гаваях.

23. Піднятися на вершину Ейфелевої вежі.

24. Поспостерігати за китами в Каліфорнії.

25. Перетнути міст Золоті Ворота.

26. Побачити айсберги в Гренландії.

27. Відвідати острів Пасхи.

28. Зупинитися в крижаному готелі в Норвегії.

29. Відвідати знімальний майданчик фільму «Гоббіт» у Новій Зеландії.

30. Поплавати в Мертвому морі.

31. Поїсти на свята в будь-якому ресторані, відзначеному зіркою Мішлен.

32. Підводне плавання на Великому Бар’єрному рифі.

33. Поплавати з дельфінами в Орландо.

34. Відвідати Улуру.

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35. Побачити статую Христа-Спасителя в Бразилії.

36. Відвідати поля битв Другої світової війни.

37. Побачити Санта Клауса в Лапландії.

Фото: Lehtikuva

38. Проїхатися шосе Тихоокеанського узбережжя.

39. Подорож наодинці лише для пригоди (не для роботи).

40. Піднятися на Емпайер-стейт-білдінг.

41. Подивитися виставу в Сіднейському оперному театрі.

42. Помити слонів у Таїланді.

43. Відвідати Чорнобиль.

44. Зупинитися у підводному готелі в Дубаї.

45. Піднятися на Тейбл-Маунтін у Південній Африці.

46. ​​Похід з наметами у Скелястих горах Канади.

47. Побачити морських черепах на Борнео.

48. Подивитися на тупиків на острові Ланді.

49. Поїхати до Дубровника, де знімали "Гру престолів".

50. Риболовля на Алясці.

Як повідомляв Укрінформ, кількість відвідувачів Чорнобильської зони відчуження збільшується три роки поспіль. Зокрема, в серпні цього року приїхали 14,7 тисяч туристів, що майже вдвічі більше, ніж за весь 2015 рік.