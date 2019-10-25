Туристів востаннє пустили на Улуру

Сотні людей в п'ятницю востаннє здійснили сходження на австралійську скелю Улуру, яка є священною для місцевих аборигенів.

З суботи, 26 жовтня, підйом на величезний моноліт буде офіційно заборонено, повідомляє Independent.

У соцмережах публікують фото та відео черг з охочих піднятися.

One day out from Uluru climb closure, this is the line at 7am. pic.twitter.com/fxs344H6fV — Oliver Gordon (@olgordon) 23 жовтня 2019 р.

Рішення про закриття було ухвалено радою національного парку Улуру-Ката Тьюта ще в 2017 році.

Улуру є священною для місцевого племені анангу, представники якого вже багато років закликали туристів не підніматися на скелю.

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«Це дуже важливе місце, а не ігровий майданчик або тематичний парк на кшталт Діснейленду», - сказав після ухвалення рішення голова ради Семмі Вілсон, який також є представником племені анангу.

Через погодні умови - спеку та сильний вітер - підйом на Улуру часто був небезпечним. З середини минулого століття щонайменше 35 людей загинули, намагаючись досягти вершини.

Монолітна скеля Улуру вважається однією з головних природних пам'яток Австралії. Її внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.