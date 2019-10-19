У Версалі відкриється готель

Наступного року охочі зможуть зупинитися на ніч у Версальському палаці.

Готель на 14 номерів відкриється на території знаменитої французької пам'ятки навесні 2020 року, повідомляє Travel + Leisure.

Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle дасть змогу постояльцям милуватися навколишніми садами й оранжереєю палацу.

Очікується, що умови проживання будуть наближені до життя французьких монархів. Також відомо, що на території готелю буде ресторан від відзначеного зіркою Мішлен шеф-кухаря Алена Дюкасса, басейн та оздоровчий центр.

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Про ціни поки не повідомляється, але можна припустити, що вони будуть доволі високими.