У Версалі відкриється готель
Укрінформ
Наступного року охочі зможуть зупинитися на ніч у Версальському палаці.
Готель на 14 номерів відкриється на території знаменитої французької пам'ятки навесні 2020 року, повідомляє Travel + Leisure.
Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle дасть змогу постояльцям милуватися навколишніми садами й оранжереєю палацу.
Очікується, що умови проживання будуть наближені до життя французьких монархів. Також відомо, що на території готелю буде ресторан від відзначеного зіркою Мішлен шеф-кухаря Алена Дюкасса, басейн та оздоровчий центр.
Про ціни поки не повідомляється, але можна припустити, що вони будуть доволі високими.