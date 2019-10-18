Через масові протести в Барселоні закрили храм Саграда Фамілія

На тлі масових протестів та зіткнень у середмісті Барселони місцева влада вирішила закрити для відвідувачів відому пам'ятку регіону – собор Саграда Фамілія.

Про це інформує BBC.

"Саграда Фамілія у Барселоні – одна з головних туристичних пам'яток міста – закрита для відвідувачів через те, що протестувальники перекрили вхід до храму", - йдеться в повідомленні.

На офіційній сторінці в Twitter адміністрація собору повідомила, що група протестувальників стоїть біля входу, перекриваючи вільний доступ до приміщення храму.

"Через групу протестувальників, що зараз перебуває перед собором, та перекриває вхід, ми не можемо забезпечити відвідувачам вільний доступ до пам'ятки. Сподіваємося, ситуація повернеться до нормального стану якнайшвидше", - йдеться в дописі.

Як повідомлялося, масові протести в Каталонії розпочалися після того, як Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року.

Після цього у головному місті іспанського регіону Каталонія – Барселоні – протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat. Крім того, у місті Жирона заблокували залізницю.

Протести тривають п'ятий день, також оголошено загальний страйк. Рух поїздів зупинено, а автошляхи перекриті. Уряд Іспанії вирішив надіслати до Барселони спецпризначенців, щоб підсилити правоохоронців.