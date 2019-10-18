Протестувальники заблокували під'їзди до Барселони

У Барселоні та навколо міста заблоковані основні транспортні шляхи внаслідок загального страйку та акцій протесту.

Про це повідомляє El Pais.

"Загальний страйк у Каталонії, який організували профспілки на знак протесту проти вироку лідерам сепаратистів, що підтримують незалежність регіону, з початку дня призвів до блокади автошляхів та вулиць міста", - йдеться у повідомленні.

Основні під'їзди до Барселони заблоковані через ходу п’яти колон протестувальників, які прямують до середмістя Барселони з метою взяти участь у віче, запланованому на 17-ту годину.

Ситуація на летовищі Барселони контрольована, аеропорт працює нормально, за винятком скасування 57 рейсів із майже 1000 у розкладі.

Вчора увечері сутички демонстрантів з поліцейськими поновилися, щонайменше 42 особи постраждали, за даними Служби екстреної медичної допомоги Каталонії. Крім того, іспанське Міністерство внутрішніх справ повідомило про 16 заарештованих учасників протесту.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд Іспанії вирішив направити групи спеціальних підрозділів національної поліції до Барселони, щоб підсилити правоохоронців, які вже зайняті підтриманням порядку під час акцій протесту.

Масові протести у Каталонії, провінції Іспанії, розпочалися після того, як Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року. Після цього у головному місті іспанського регіону Каталонія — Барселоні - протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat. Крім того, у місті Жирона демонстранти заблокували залізницю.

Фото: El Pais