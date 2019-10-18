Пучдемон добровільно прийшов до бельгійської прокуратури

Колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон прибув до бельгійської прокуратури через кілька днів після того, як Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на його арешт.

Про це повідомляє Catalan News.

“Колишній прем'єр (Каталонії — ред.) Пучдемон прибув до офісу бельгійської прокуратури після третього прохання Іспанії на його екстрадицію після невдалих двох попередніх”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колишній очільник уряду Каталонії Карлес Пучдемон також формально заявив місцевим правоохоронцям, що виступає проти своєї екстрадиції до Мадрида.

Раніше Верховний суд Іспанії видав новий європейський ордер на арешт колишнього голови уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Як повідомлялося, Пучдемон емігрував до Бельгії після невдалої спроби організації референдуму за незалежність Каталонії у 2017 році.