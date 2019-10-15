Пучдемону “закрили двері” до Європарламенту

Колишньому главі уряду Каталонії Карлесу Пучдемону заборонили доступ до будь-яких будівель Європарламенту після того, як у понеділок іспанський суддя видав новий європейський ордер на його арешт.

Про це повідомляє EFE.

«Після того, як цього понеділка іспанський суд видав новий європейський ордер на арешт Карлеса Пучдемона, ексглави уряду Каталонії, йому було заборонено в доступі до всіх будівель Європейського парламенту», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це рішення є частиною «співпраці між державами-членами та інституціями ЄС».

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Слід зауважити, що Європарламент зробив те саме в жовтні 2017 року, коли Іспанія вперше видала ордер на арешт Пучдемона.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховний суд Іспанії видав новий європейський ордер на арешт колишнього голови уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.