Іспанія видала європейський ордер на арешт Пучдемона

Верховний суд Іспанії видав новий європейський ордер на арешт колишнього голови уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Про це повідомляє El Pais.

"Суддя Верховного суду Пабло Лларена, який розглядав справу, видав наказ відновити міжнародні та європейські ордери на арешт Пучдемона за звинуваченням у розкраданні державних коштів", - йдеться у повідомленні.

Раніше суд відкликав ордер на затримання Пучдемона після того, як Німеччина у 2018 році відмовилася видати колишнього очільника уряду Каталонії за підозрою у підготовці заколоту. З того часу Пучдемону загрожував тільки арешт в Іспанії, оскільки юридичну силу мав лише національний ордер на арешт. Пучдемон емігрував до Бельгії після невдалої спроби організації референдуму за незалежність Каталонії у 2017 році.

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Як відомо, 29 квітня виборча комісія Іспанії відмовила Пучдемону та Коміно в праві балотуватися до Європарламенту. Однак у травні Верховний суд Іспанії скасував заборону, визнавши участь у виборах "фундаментальним правом, закріпленим у Конституції". Таким чином Пучдемон отримав депутатський мандат в Європарламенті.