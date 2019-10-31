У Луврі можна побачити тривимірну «Мону Лізу»

У паризькому Луврі триває найбільша в історії виставка робіт Леонардо да Вінчі з нагоди 500-річчя від дня смерті знаменитого художника й винахідника. В її межах було представлено незвичайний проект, присвячений картині «Мона Ліза» – Mona Lisa: Beyond the Glass.

За допомогою віртуальної реальності відвідувачі французького музею можуть по-новому поглянути на роботу великого майстра епохи Відродження, повідомляє EnGadget.

Технології покажуть деталі картини, які не видно неозброєним оком.

У спеціальній кімнаті з 11 VR-окулярами Vive Cosmos можна побачити 3D-копію «Мони Лізи».

Для створення тривимірної версії VR-художники використовували рентгенівське та інфрачервоне сканування полотна, щоб визначити, який вигляд мали обличчя й тіло жінки, вивчали перспективу, щоб визначити довжину її носа й інші деталі. Також вони відтворили в деталях одяг Джоконди і спробували відтворити фон позаду неї.

Головна ідея творців – показати, як талант да Вінчі та його інтерес до науки змінив методи створення творів мистецтва.

«Композиція й техніка, яку він використовував, були революцією на той час, тому що він створив новий спосіб зображення людей», – сказав арт-директор компанії Emissive Еммануель Горінштейн.

Віртуальна реальність дасть змогу відвідувачам помандрувати у часі та побачити, як створювалося полотно, який воно спочатку мало вигляд та як змінилося за останні 500 років. Крім того, допоможе розвіяти деякі з численних міфів про знамениту «Мону Лізу», розкриваючи більше інформації про її особу, надаючи додаткові дані про те, як зовнішність вказує на її соціальний статус.

Виставка триватиме до 24 лютого 2020 року.

Фото: HTC/Emissive Studios/Louvre