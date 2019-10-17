Українська авіакомпанія SkyUp відсьогодні здійснює польоти зі Львова до Києва, Праги й Харкова, а до кінця року відкриє рейси до Парижа, Шарджі і Тель-Авіва.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook.

"Сьогодні, 17 жовтня, українська лоукост-авіакомпанія SkyUp відкрила перші три регулярні рейси з ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького". Таким чином, сьогодні стартують три напрямки (Київ, Прага і Харків), а до кінця року буде відкрито польоти у ще три міста (Шарджа, Париж та Тель-Авів)", - йдеться в повідомленні.

Планується, що авіакомпанія виконуватиме зі львівського аеропорту 15 рейсів на тиждень.

До кінця року SkyUp матиме шість регулярних рейсів зі Львова / Фото: @LvivAirport, Facebook

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Генеральний директор SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький поінформував, що з 25 жовтня один із літаків компанії базуватиметься у Львові. Крім регулярних рейсів, авіаперевізник продовжить виконання чартерних рейсів зі Львова.