До кінця року SkyUp матиме шість регулярних рейсів зі Львова

До кінця року SkyUp матиме шість регулярних рейсів зі Львова

Фото
Укрінформ
Українська авіакомпанія SkyUp відсьогодні здійснює польоти зі Львова до Києва, Праги й Харкова, а до кінця року відкриє рейси до Парижа, Шарджі і Тель-Авіва.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook

"Сьогодні, 17 жовтня, українська лоукост-авіакомпанія SkyUp відкрила перші три регулярні рейси з ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького". Таким чином, сьогодні стартують три напрямки (Київ, Прага і Харків), а до кінця року буде відкрито польоти у ще три міста (Шарджа, Париж та Тель-Авів)", - йдеться в повідомленні.

Планується, що авіакомпанія виконуватиме зі львівського аеропорту 15 рейсів на тиждень.

До кінця року SkyUp матиме шість регулярних рейсів зі Львова / Фото: @LvivAirport, Facebook

Читайте також: SkyUp здійснив перший рейс із Києва до Львова

Генеральний директор SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький поінформував, що з 25 жовтня один із літаків компанії базуватиметься у Львові. Крім регулярних рейсів, авіаперевізник продовжить виконання чартерних рейсів зі Львова.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-