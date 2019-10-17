SkyUp здійснив перший рейс із Києва до Львова

Український лоукостер SkyUp виконав перший політ за маршрутом Київ – Львів.

Про це поінформували в авіакомпанії, повідомляє ЦТС.

"Ми запустили сполучення між двома українськими мільйонниками – Києвом і Львовом. Українці вже давно хотіли отримати комфортне сполучення між цими містами, і ми це зробили. Сьогодні наші пасажири змогли оцінити переваги рейсу: 508 гривень, одна година, зручний і сучасний літак – і початок вікенду в улюбленому місті. Ми продовжимо далі розвивати внутрішні сполучення, адже це – один із пріоритетних напрямків нашої стратегії", – сказав генеральний директор SkyUp Airlines Євген Хайнацький.

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До 26 жовтня рейси за маршрутом Київ – Львів – Київ будуть виконуватися двічі на тиждень – щочетверга і щонеділі. А з 27 жовтня кількість рейсів збільшиться до чотирьох на тиждень: по понеділках, вівторках, п'ятницях і неділях.

В авіакомпанії також зазначили, що 17 жовтня SkyUp запустив рейси Харків – Львів, ставши першим українським авіаперевізником, який налагодив регулярне авіасполучення між цими містами.