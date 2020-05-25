На Дніпропетровщині дитсадки відновлять роботу з 27 травня

На Дніпропетровщині робота дитячих садочків відновиться з 27 травня, але з певними обмеженнями.

Таке рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС. Остаточне рішення про відкриття дошкільних закладів мають прийняти органи місцевого самоврядування, зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

«Рішенням обласної комісії ТЕБ і НС дозволили відновити роботу дитсадків із 27 травня. Тепер органи місцевого самоврядування мають перевірити готовність дошкільних закладів до відкриття та оцінити усі ризики – аби не наражати дітей на небезпеку. Саме вони прийматимуть остаточне рішення про відкриття садочків», – сказав Бондаренко.

Роботу дитсадків дозволили відновити за певних умов. Зокрема, необхідно обмежити одночасне перебування за одним столом та не допускати змішування груп. Заборонити використання м’яких іграшок та багаторазових рушників, відмовитися від килимів з довгим ворсом. Обмежити заняття та ігри з фізичним контактом – натомість збільшити кількість прогулянок просто неба. Зранку та кожні 4 години проводити температурний скринінг.

Читайте також: На Прикарпатті з 1 червня відкриють 46 дитсадків

Нині в області готові відновити роботу дитсадки Кривого Рогу, Кам’янського та Павлограда. Там забезпечили усі необхідні протиепідемічні заходи, закупили достатню кількість дезінфекторів та засобів індивідуального захисту, зазначають в ОДА.

На Дніпропетровщині – 986 закладів дошкільної освіти.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Щоб область могла переходити на адаптивну модель, там має бути витримано три критерії щодо ситуації з захворюваністю на COVID-19: показник інцидентності - середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має складати менше 12 осіб; завантаженість ліжок у закладах для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 повинна бути менше ніж 50%; кількість проведених тестів (ПЛР та ІФА) має становити більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків. На Дніпропетровщині ПЛР-тестування виявило коронавірус у 875 жителів області. 191 людина вже одужала. 17 – померли.