Степанов сказав, за яких умов можливий перехід на наступний етап пом’якшення карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що перехід на наступний етап адаптивного карантину можливий лише при дотриманні відповідних критеріїв, запроваджених урядом.

Про це міністр сказав на брифінгу в неділю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз є багато запитань щодо критеріїв, які визначено постановою уряду по пом'якшенню карантину, другий етап якого розпочався в нас з 22 травня. Там 3 ознаки. Серед цих ознак особливо ставлять питання щодо кількості тестувань. Він у нас визначений як 12 тестувань на 100 тисяч населення. І запитують, чи можна знизити цей показник, тому що є невелика кількість захворювань. Я вам можу сказати дуже просто – якщо взагалі не тестувати, то й кількості хворих не буде. Я маю на увазі – на папері", - зазначив Степанов.

Міністр наголосив на важливості усіх трьох критеріїв для пом'якшення карантину.

"Тому зрозуміло, що всі без виключення критерії – як і інцидентність, тобто кількість захворювань за останні 7 днів, так і кількість задіяних ліжок в медичних закладах, яка повинна не перевищувати 50%, так і кількість тестувань за останні 7 днів, які повинні бути не менше ніж 12 тестувань на 100 тисяч населення. Вони всі є достатньо важливими. І тільки при дотриманні цих критеріїв, згідно нашої постанови, рішення уряду щодо запровадження адаптивного карантину, можливий перехід на наступний етап", - підкреслив Степанов.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Для того, щоб область могла переходити на адаптивну модель, встановлено три критерії щодо ситуації з захворюваністю на COVID-19 в регіоні: показник інцидентності - середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має складати менше 12 осіб; завантаженість ліжок у закладах для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 повинна бути менше ніж 50%; кількість проведених тестів (ПЛР та ІФА) має становити більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків.