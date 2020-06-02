На Дніпропетровщині запрацювали більше половини дитячих садочків

Більше половини дитячих садочків вже відкрилися на Дніпропетровщині після карантину. Зокрема, відновили роботу майже 180 дошкільних закладів Дніпра, 160 – Кривого Рогу.

Про це повідомили у департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

"В області запрацювали понад 580 дитячих садочків. Всі вони ретельно готувалися до зустрічі малечі, виконали умови Міністерства охорони здоров’я, пройшли перевірку. Дітям та працівникам проводять температурний скринінг. Приміщення ретельно дезінфікують та провітрюють. Із кімнат прибрали килими, м’які іграшки, рушники використовують одноразові. Більшість занять та ігор вихователі проводять надворі", - розповіли у департаменті.

В ОДА запевняють, що кожного дня кількість дитсадків, яким дозволили працювати, збільшуватиметься. Так, на 4 червня заплановане відкриття ще 31 дошкільного закладу, на 5 червня – 8, на 6 – 19.

Загалом на Дніпропетровщині – 986 закладів дошкільної освіти.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.

Станом на 2 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків COVID-19. За добу 328 нових випадків. Одужало від COVID-19 10 078 людей, померло 727.

На Дніпропетровщині 942 підтверджених випадків COVID-19, 265 жителів регіону вже одужали, 21 помер.