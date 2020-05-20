Дозволи на автобусні перевезення почнуть видавати з 21 травня

ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проєктний інститут" ("ДержавтотрансНДІпроєкт") почне видавати дозволи на перевезення пасажирів на міжобласному автобусному маршруті загального користування та дозволи на міжнародні регулярні перевезення пасажирів з 21 травня за попереднім записом.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"На час карантину введено обмеження відвідування будівлі ДП "ДержавтотрансНДІпроект", за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 57. У зв’язку з цим упродовж карантину видача дозволів (та витягів з них) на перевезення пасажирів на міжобласному автобусному маршруті загального користування та дозволів на міжнародні регулярні перевезення пасажирів здійснюватиметься з 21.05.2020 з 10:00 по 13:00 у робочі дні за попереднім записом", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що вхід до приміщення можливий за умов дотримання наступних правил: наявності засобу індивідуального захисту (маски або респіратора); відсутності скупчення людей; дотримання соціальної дистанції не менше ніж 1,5 метри.

Попередній запис для отримання дозволу здійснюється за телефоном.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

20 травня на своєму засіданні Кабмін запровадив адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Відповідно до графіка відновлення роботи транспорту в Україні, опублікованому міністром інфраструктури, з 22 травня запрацюють перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні, з 25 травня запрацює метро, з 1 червня залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, а з 15 червня поновиться авіаційне сполучення.