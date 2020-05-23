В Україні підтвердили 20 580 випадків COVID-19, за добу - 432

Станом на 23 травня в Україні лабораторно підтвердили 20 580 випадків COVID-19. За добу - 432 нові випадки.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіли 432 особи. З них - 60 дітей та 93 медпрацівники, було госпіталізовано 107 осіб. Зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому одужали 344 особи. Загалом за весь час пандемії захворіли 20 580 осіб", - сказав Степанов.

За словами міністра, загалом одужали 6929 осіб, а летальних випадків 605.

За попередню добу здійснено 10 248 досліджень методом ПЛР.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області - 59, Львівській області - 45, Рівненській області - 45, м. Київ - 47", - уточнив Степанов.