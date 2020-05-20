В Україні кілька днів поспіль спостерігається втішна статистика щодо CОVID-19 - Зеленський

В Україні кілька днів поспіль спостерігається втішна статистика щодо CОVID-19: кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу, дорівнює кількості людей, які одужали.

Про це під час пресконференції сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу з вами трішки порадіти, порадіти з того приводу, що у нас декілька днів поспіль, і сьогодні у нас є остання інформація, декілька днів поспіль у нас дійсно дуже гарна статистика, де кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу, дорівнює кількості людей, які одужали. Дякуємо нашим медикам", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу на COVID-19 захворіло 354 особи, одужало - 323. Загалом станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, з них 564 летальних, одужало 5955 осіб.

Пресконференція Президента проходить на території паркової частини Маріїнського палацу.

20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України.