На Дніпропетровщині стартувала третя хвиля послаблення карантину

Відсьогодні на Дніпропетровщині дозволили відкрити навчальні заклади, спортзали, інклюзивно-ресурсні центри, гуртки, відновлено перевезення регіональним та міжрегіональним залізничним транспортом.

Таке рішення напередодні ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС, повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

«Епідемічна ситуація в регіоні дала змогу перейти до наступного етапу послаблення карантину. На Дніпропетровщині відновив роботу пасажирський залізничний транспорт – окрім електричок. Обласна комісія ТЕБ і НС дозволила відсьогодні відкрити спортзали та фітнес-центри. А ще – відновити заняття в освітніх закладах невеличкими групами, навчальні тренування у ДЮСШ, роботу гуртків та ІРЦ», – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Відтепер у вишах проходитимуть атестації та публічні захисти дисертацій. Учні професійно-технічних закладів можуть пройти практику.

Усі послаблення – за умови суворого дотримання протиепідемічних та санітарних норм.

В інклюзивно-ресурсних центрах мають облаштувати місця для дезінфекції рук та проводити температурний скринінг, провітрювати приміщення. Педагоги повинні уникати близького контакту з дітьми.

Умова роботи фітнес-центрів та спортивних залів: на 10 кв м – не більше одного відвідувача. Обмеження для групових занять у навчальних закладах та спортзалах – до 10 учасників.

Спортивні заняття групами дозволили лише дітям з 12 років.

У пасажирських вагонах можна заповнювати тільки місця для сидіння. Якщо потяг рухається транзитом через регіон, в якому не діють послаблення, такі місця мають заповнюватися лише наполовину. При цьому посадки пасажирів у транзитному регіоні не здійснюються.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.

Станом на 1 червня в Україні 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 340 нових випадків.

На Дніпропетровщині 942 підтверджених випадків COVID-19, 265 жителів регіону вже одужали, 21 помер.