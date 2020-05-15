Прийом громадян поновили 40 посольств і консульств України - МЗС

Прийом громадян відновили 40 посольств і консульств України.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.

"З урахуванням епідеміологічної ситуації 40 посольств та консульств України повністю або частково відновили консульський прийом громадян. Прийом відвідувачів відбувається з обов’язковим дотриманням санітарно-протиепідемічних правил країни перебування, рекомендацій ВООЗ та МОЗ України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посольства України у Великій Британії, Ізраїлі, Латвії, Нідерландах, ФРН розпочали роботу з використанням попереднього запису через Інтернет засобами електронної черги МЗС (е-Черга).

У тих країнах, де ще не послаблені карантинні заходи, забезпечується опрацювання невідкладних консульських питань, пов’язаних із пандемією коронавірусу та надзвичайними ситуаціями з громадянами України.

До таких ситуацій, зокрема, належать смерть, арешт, втрата документів, необхідних для повернення в Україну.