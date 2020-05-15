Українському безвізу нічого не загрожує, але дата відкриття кордонів невідома – Єврокомісія

Європейський Союз не має наміру переглядати умови безвізового режиму з Україною ні через коронавірусну кризу, ні з жодних інших причин.

Про це заявила заступник голови гендиректорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення Катаріна Матернова в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я жодного разу не чула в Брюсселі навіть дискусій про це. Безвізовий режим із епідемією не пов’язаний. Зрештою, навіть якщо міркувати логічно – як відновлення візового режиму допомогло би у протидії епідемії?" - сказала Матернова.

Вона також підкреслила, що їй не відомо про існування загроз візовій лібералізації для України з якихось інших причин.

За словами Матернової, Єврокомісія здійснює щорічний перегляд дотримання умов візової лібералізації, але стосовно України не було навіть підстав для такої дискусії.

Коментуючи припущення, що у зв’язку з пандемією влітку кордони ЄС не відкриються, заступник голови гендиректорату зауважила, що "не робила б і таких припущень", оскільки ситуація постійно переоцінюється, і всі прогнози переглядаються.

"Нам бракує знань для того, щоби планування свою політику навіть на кінець червня чи липень. І я не думаю, що хтось здатен це з точністю передбачити. Але можна з певністю говорити одне: це літо не буде схоже на жодне з тих, які ми бачили досі. Навіть якщо кордони відкриються, подорожі будуть супроводжуватися обмеженнями", - спрогнозувала вона.