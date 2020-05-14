У Києві з 15 травня можуть працювати 33 продовольчі ринки

У столиці з 15 травня можуть працювати 33 агропродовольчих ринки, які виконали необхідні для цього протиепідемічні вимоги .

Про це повідомляє портал Київської міської державної адміністрації.

«За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати 15 травня 33 агропродовольчих ринки», - йдеться на сайті.

Зокрема, відкриються зранку:

1. Торговельний майданчик «Феофанівський», вул. Заболотного 48-А.

2. Ринок «Деміївський», ТОВ «Манхеттен», вул. Ізюмська, 1.

3. ТРК «Базар на Лісовій», ТОВ «Панорама-Інвест», вул. Попудренка, 65.

4. Ринковий комплекс «Маяк», ПФ ТОВ «Ремонтник», вул. Попудренка, 90/2

5. КП «Володимирський ринок», вул. Антоновича, 115.

6. ТОВ «Печерський ринок», Печерська площа, 1.

7. Ринок «Ілліс», ТОВ «Ілліс», вул. Чорнобильська, 16/80.

8. КП «Бессарабський ринок», Бессарабська площа, 2.

9. Ринок «Лівобережний», ПрАТ «Дніпровський ринок», вул. Сверстюка, 3.

10. Т/М «Дарниця», ПрАТ «Дніпровський ринок», вул. Попудренка, 5.

11. Ринок «Шлях», ТОВ «Горизонт-Інвест», вул. Зодчих, 52/1.

12. Ринок ПП «Колібріс», вул. Л. Курбаса, 6.

13. Ринок «Одеський», АТЗТ «Істерн-Трейд», проспект Академіка Глушкова, 32-38.

14. ТОВ «РУІОЛ», «Ринок «Вигурівський», вул. Бальзака, 94.

15. ПрАТ «Ринок «Нивки», вул. Щербаківського, 47.

16. МПП «Турбота», вул. Туполєва, 13.

17. ТОВ «ТК «Борщагівський», Ринок «Західний», вул. Депутатська, 2.

18. Ринок «Відрадненський», ВАТ «Торговий комплекс «Борщагівський», бульвар В. Гавела, 18.

19. ТОВ «Квіткова Галявина», Ринок «Лук’янівський», вул. Юрія Іллєнка, 1.

20. ТОВ «Фермер – Торг Плюс», вул. Електротехнічна, 18

21. Ринок «Полісся», ТОВ «Полісся», просп. Мінський, 2-А.

22. Ринок «Виноградар», ТОВ «Ринок «Виноградар», просп. Василя Порика, 2-А.

23. ТОВ «Агроринок», вул. Вербицького, 32.

24. Ринок «Дніпро», ТОВ «ТД «Дніпро», б-р Кольцова, 12.

25. ПрАТ «Фірма Лісова», Ринок «Лісовий», вул. Миропільська, 2.

26. ТОВ «Дарницький ринок», вул. Сормівська, 15.

27. Ринковий комплекс «Солом'янський», ТОВ «Фірма» Гарант», вул. Солом’янська, 24.

28. КП «Житній ринок», вул. Верхній Вал, 16.

29. ТОВ «Нісек», ринок «Позняки», вул. Ревуцького, 12/1.

30. Ринок «Полюс», ТОВ «Агро-Еко-Вектор», просп. Маяковського, 17.

31. ПрАТ «Ринок «Оболонь», вул. Героїв Дніпра, 41.

32. ТОВ «Торговий комплекс «Борщагівський», вул. Зодчих, 58-А.

33. Ринок «Мостицький», просп. Правди, 3-А.

У КМДА нагадали про те, що агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог. Там мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ.

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Також має бути забезпечена дистанція 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами, дезінфекція контактних поверхонь кожні три години.

Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо. Адже досі діятиме заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.