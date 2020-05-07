Туреччина евакуювала з Аргентини дев'ятьох українців

Туреччина допомогла евакуювати з Аргентини дев’ятьох громадян України.

Вони прибули до Стамбула, звідки через Мінськ полетять до України, повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Я це називаю справжнє стратегічне партнерство в дії, як і в багатьох інших важливих питаннях двостороннього порядку денного. Як результат, наші посольства в Аргентині підготували та погодили список 9 українців, які сьогодні вранці вилетіли до Туреччини", - повідомив посол.

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Він розповів, що в Аргентині вимушено застряли українці, яким потрібно було повернутись додому. Прямого сполучення з Україною зараз немає. Шість країн, які направили літаки за своїми співвітчизниками, і до яких українська сторона звернулась з проханням сприяти в поверненні наших громадян з Аргентини, нам відмовили.

"Ми також звернулися і до МЗС Туреччини із проханням розглянути можливість допуску громадян України на спеціальний евакуаційний рейс турецьких авіаліній, що організовувався турецькою владою для своїх краян, з Буенос-Айреса. І в цьому випадку ми отримали позитивну відповідь, за що дуже вдячні", - повідомив дипломат.

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Літак "Турецьких авіаліній" мав прилетіти до Анкари, але згодом маршрут було змінено й українці прибули до Стамбула, де ними опікується Генеральне консульство України. Далі евакуйовані полетять додому транзитом через Мінськ.

Фото: facebook.com/andrij.sybiha.7