Туреччина надала медичну допомогу понад 60 країнам

Туреччина у зв’язку з пандемією коронавірусу надала медичну допомогу 64 країнам. Загалом запити про надання допомоги були отримані від 128 країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує власкор Укрінформу.

"На сьогодні до Туреччини із запитом про медичну допомогу у вигляді грантів, оформлення експорту або закупівлі звернулися 128 країн. Приблизно половина запитів була задоволена", - сказав міністр.

На його переконання, отримання таких звернень від 2/3 країн світу свідчить про те, що Туреччина є надійним постачальником і справжнім другом.

Він також наголосив, що зараз не час критикувати міжнародні організації, зокрема ВООЗ, оскільки пандемія коронавірусу продовжує впливати на тисячі людей у ​​всьому світі.

"Це не час критики міжнародних організацій, особливо ВООЗ. Ми повинні максимально використовувати ці інституції та підтримувати їх", - наголосив Чавушоглу.

За останню добу в Туреччині виявлено 1 832 нові випадки інфікування в результаті 33 283 тестів. 59 людей померли, 5 119 одужали. Кількість нових випадків інфікування та смертей продовжує зменшуватися.

У світі загалом зафіксовано понад 3,74 млн випадків інфікування, померли понад 250 тисяч осіб.

У ТОП-5 країн за кількістю інфікованих - США, Іспанія, Італія, Велика Британія, Франція. Всім цим країнам Туреччина відправляла допомогу. Сама ж вона за кількістю інфікованих - на 8-му місці.

Фото: АА