Туреччина надала медичну допомогу понад 60 країнам
Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує власкор Укрінформу.
"На сьогодні до Туреччини із запитом про медичну допомогу у вигляді грантів, оформлення експорту або закупівлі звернулися 128 країн. Приблизно половина запитів була задоволена", - сказав міністр.
На його переконання, отримання таких звернень від 2/3 країн світу свідчить про те, що Туреччина є надійним постачальником і справжнім другом.
Він також наголосив, що зараз не час критикувати міжнародні організації, зокрема ВООЗ, оскільки пандемія коронавірусу продовжує впливати на тисячі людей у всьому світі.
"Це не час критики міжнародних організацій, особливо ВООЗ. Ми повинні максимально використовувати ці інституції та підтримувати їх", - наголосив Чавушоглу.
За останню добу в Туреччині виявлено 1 832 нові випадки інфікування в результаті 33 283 тестів. 59 людей померли, 5 119 одужали. Кількість нових випадків інфікування та смертей продовжує зменшуватися.
У світі загалом зафіксовано понад 3,74 млн випадків інфікування, померли понад 250 тисяч осіб.
У ТОП-5 країн за кількістю інфікованих - США, Іспанія, Італія, Велика Британія, Франція. Всім цим країнам Туреччина відправляла допомогу. Сама ж вона за кількістю інфікованих - на 8-му місці.
Фото: АА