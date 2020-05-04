Туреччина збільшила кількість тестів, проте випадків інфікування поменшало

У Туреччині кількість випадків інфікування коронавірусом продовжує знижуватися попри значне збільшення кількості тестів.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"Різниця між кількістю пацієнтів, які одужали за останні 24 години, та кількістю нових випадків продовжувала зростати. Кількість нових підтверджених випадків зменшилась, попри збільшення кількості тестів у порівнянні з вчора приблизно на 11 тисяч", - повідомив міністр.

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За минулу добу зроблено 35 771 тест, що на 11 770 тестів більше у порівнянні з минулою добою. При цьому кількість підтверджених випадків коронавірусу знизилася на 56.

За добу одужало 5 015 пацієнтів, померло 64 особи. Загалом одужало 68 116, померли - 3 461. Загальна кількість підтверджених випадків інфікування - 127 659, кількість проведених тестів - 1 млн 171 тисяча 138.

Як раніше повідомляло агентство, Туреччина дозволила експорт апаратів ШВЛ та інших медичних товарів.

Фото: CTK