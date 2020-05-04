Туреччина дозволила експорт апаратів ШВЛ та інших медичних товарів

Влада Туреччини скасувала обмеження на експорт низки товарів медичного призначення, у тому числі апаратів штучної вентиляції легень.

Відповідне рішення оприлюднено в офіційному віснику МОЗ Туреччини, передає власкор Укрінформу.

«Обмеження були введені тимчасово у відповідь на пандемію. Рішення про дозвіл на експорт показує зростання можливостей Туреччини стримувати коронавірус», - ідеться в заяві.

Рішення про зняття експортних обмежень стосується, зокрема, інтубаторів, кисневих концентраторів, респіраторів, апаратів ШВЛ, а також засобів дезінфекції.

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Раніше для експорту будь-яких товарів медичного призначення потрібно було отримувати спеціальний дозвіл від уряду. Останнім часом турецькі компанії наростили потужності, забезпечивши внутрішні потреби в цій продукції, тож готові постачати їх до інших країн.

Окрім того, у Туреччині щодня стабільно зменшується кількість нових випадків COVID-19 – як і смертей серед інфікованих. Уряд розробив попередній план заходів для виходу країни з карантинних обмежень та повернення до звичайного життя.

За словами голови Асоціації експортерів хімічних речовин і продуктів Аділя Пелістера, турецькі бізнесмени також очікують, що найближчим часом буде знято заборону на експорт захисних масок і спецодягу.

Як повідомлялося, Туреччина нещодавно запустила виробництво апаратів ШВЛ. Місцеві підприємства планують до кінця травня випустити 5 тисяч таких апаратів. Окрім того країна надала допомогу для боротьби з COVID-19 щонайменше 57 державам, серед яких США, Італія, Іспанія та Велика Британія.