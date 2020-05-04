Наступного тижня Туреччина послабить карантинні заходи — Ердоган

Туреччина поступово починає послаблення карантинних заходів, запроваджених у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив у телевізійному зверненні у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Спалах коронавірусу не лише спричинив кризу у сфері охорони здоров’я, а й став унікальним глобальним випробуванням з політичними, економічними та соціальними аспектами. Ця епідемія нагадала нам, що наша доля є спільною, навіть якщо у нас різні релігії", - сказав Ердоган.

Він нагадав, що у Туреччині для запобігання поширенню коронавірусу було закрито повітряне та сухопутне сполучення з країнами, де були зафіксовані випадки інфікування, припинено навчання в школах, закриті мечеті тощо.

"Вжиті заходи принесли результати, і тому з 11 травня в країні буде відкрито перукарні та торговельні центри. Людям віком від 65 років з 10 травня дозволять виходити на вулицю на чотири години на день, а з 13 травня діти до 14 років зможуть з 11 до 15 години відходити від своїх будинків", - розповів президент.

Обмеження на поїздки будуть зняті у семи провінціях: Анталії, Айдині, Ерзурумі, Хатаї, Малатії, Мерсіні та Муглі.

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Ердоган додав, що у межах національної кампанії солідарності для боротьби з коронавірусом та його наслідками було зібрано близько 1,91 мільярда турецьких лір ($272 мільйонів - ред.).

Як повідомлялося, у Туреччині кількість випадків інфікування коронавірусом продовжує знижуватися. За добу одужали 5 015 пацієнтів, померли 64 особи. Загалом від початку епідемії у країні підтверджено 127 659 випадків інфікування коронавірусом, одужали 68 116 осіб, 3 461 - померли.

Фото: АА