Криклій: Працюємо над тим, щоб поступово запускати транспорт з 22 травня

У Міністерстві інфраструктури України працюють над тим, щоб після закінчення карантину 22 травня пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

“Працюємо зараз над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі – з обов’язковим дотриманням масочного режиму, дезінфекції, враховуючи обмеження щодо кількості пасажирів і посадкових місць. Як міністр інфраструктури я захищаю вас, перевізників і всіх працівників галузі, тому наполягаю на цьому”, - сказав Криклій.

Він додав, що зі свого боку Мінінфраструктури вже підготувало пропозиції щодо поетапного відновлення пасажирських перевезень.

“Наразі спільно з Міністерством охорони здоров’я ми обговорюємо і опрацьовуємо це питання. Сподіваємося на конструктивну позицію, яка дозволить захистити громадян і забезпечити роботу транспорту”, - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

Наразі карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень знята.