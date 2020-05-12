Криклій: Працюємо над тим, щоб поступово запускати транспорт з 22 травня
Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.
“Працюємо зараз над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі – з обов’язковим дотриманням масочного режиму, дезінфекції, враховуючи обмеження щодо кількості пасажирів і посадкових місць. Як міністр інфраструктури я захищаю вас, перевізників і всіх працівників галузі, тому наполягаю на цьому”, - сказав Криклій.
Він додав, що зі свого боку Мінінфраструктури вже підготувало пропозиції щодо поетапного відновлення пасажирських перевезень.
“Наразі спільно з Міністерством охорони здоров’я ми обговорюємо і опрацьовуємо це питання. Сподіваємося на конструктивну позицію, яка дозволить захистити громадян і забезпечити роботу транспорту”, - підкреслив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.
Наразі карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень знята.