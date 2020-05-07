Рада проголосувала за проведення масового тестування на COVID-19 в Україні

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19".

Законопроєкт № 3380 підтримали 336 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цей закон вносить зміни до основ законодавства України про охорону здоров’я – з метою закріплення можливості залучення лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без присвоєння або підтвердження кваліфікації до участі (на волонтерських засадах) у заходах щодо протидії коронавірусній хворобі (COVID-19) на умовах і з урахуванням обмежень, які визначить Міністерство охорони здоров’я.

Водночас документом вносяться зміни до закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" у частині підвищення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності медичним працівникам, які перебувають на самоізоляції з огляду на контакт із хворими на COVID-19 під час виконання службових обов’язків. Такі виплати передбачено встановити у розмірі до 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" доповнюється змінами щодо забезпечення проведення МОЗ масового тестування на COVID-19 (як на стаціонарному, так і на амбулаторному рівні - залежно від медичних показань щодо госпіталізації).

Окрім того, документ містить низку доручень Кабінету міністрів України, які, серед іншого, стосуються оновлення алгоритмів тестування на амбулаторному рівні, визначення закладів охорони здоров’я (першої, другої, третьої хвиль) та спеціалізованих шпиталів для прийому хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19), а також черговості їх заповнення, відповідно до останніх міжанродних рекомендацій, забезпечення розробки інструкцій щодо навчання медичних працівників та продовження відповідних навчань, які вже проводяться, забезпечення опублікування всієї інформації, що стосується протидії коронавірусній хворобі (COVID-19).

Передбачається, що цей закон дозволить суттєво підвищити спроможність системи охорони здоров’я якісно та послідовно реагувати на виклики, пов’язані з поширенням коронавірусної хвороби, при цьому поліпшивши умови праці для медичного персоналу, безпосередньо задіяного в таких заходах – зокрема, за рахунок підвищення оплати на період самоізоляції.

До того ж, позитивним результатом ухвалення цього закону стане закріплення чіткого обов’язку забезпечення масового тестування, яке, відповідно до міжнародної практики, належить до найбільш дієвих заходів зі стримування пандемії COVID-19.

Цей закон набуває чинності з дня його опублікування в парламентській газеті “Голос України” і діє протягом карантину та обмежувальних заходів, запроваджених урядом, і протягом двох місяців із моменту їх скасування.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків.