У Миколаєві відновлюють роботу інклюзивно-ресурсні центри та спортивні заклади

У Миколаєві з 1 червня запрацюють інклюзивно-ресурсні центри, заклади фізичної культури та спорту, спортивні зали та фітнес-центри.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«У зв’язку з послабленням карантинних обмежень 1 червня дозволено роботу інклюзивно-ресурсних центрів. Також дозволено відвідування занять в закладах професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної та професійно-технічної освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, отримання документів про професійну та професійно-технічну освіту», - йдеться у повідомлені.

У перший день літа мають відновити роботу і заклади фізичної культури та спорту, спортивні зали, фітнес-центри. Однак при групових заняттях їх учасників не повинно бути більше 10 осіб.

Роботу цих закладів дозволено за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Крім того, з 1 червня запрацюють 64 заклади дошкільної освіти та дитяче містечко «Казка».

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Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення. 24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення. Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин

Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19, з них 669 летальних, одужали 8439 людей. За добу - 477 нових випадків.

Фото: mkrada.gov.ua