В Ужгороді після карантину відкрилася інклюзивна кондитерська «Золоті серця Закарпаття», де працюють семеро молодих людей з аутизмом та синдромом Дауна.

Про це повідомляє Ужгородська міська рада у Facebook.

“Інклюзивна кондитерська-школа «Золоті серця Закарпаття» в Ужгороді відновила роботу після карантинних обмежень. Заклад задумали батьки дітей та молодих людей із аутизмом та синдромом Дауна. Вони об’єднали зусилля, аби соціалізувати їх, дати фах і спробувати забезпечити їм майбутнє, роботу”, - йдеться в повідомленні.

Наразі під керівництвом наставника Павла Бодака в закладі працюють 7 молодих людей, вони виготовляють цукерки – кокосові, імбирні, з чорносливом та мигдалем, а ще торти, тістечка, мафіни, пряники, які самі ж яскраво розмальовують. Відвідувачам пропонують різновиди кави й чаю, лимонади та смузі за авторськими рецептами.

В Ужгороді після карантину відкрилася інклюзивна кондитерська / Фото: Ужгородська міська рада

Павло Бодак розповідає, що починали з найпростішого, навіть із назв кольорів, його підопічним складно було освоїти весь процес – від набору продуктів до готового досконалого виробу.

Як повідомляється, у закладі також проводять майстер-класи, арт-терапію, коворкінги, дискотеки – готували листівки, розмальовували пряники, напрацьовували роботи для оформлення арт-стіни, вчилися сортувати сміття, танцювати зумбу тощо.

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У планах – вдосконалення дизайну інтер’єру, аби вихованці під керівництвом фахівця самі виготовили для кондитерської творчий посуд, напрацювати і подати в Міністерство освіти методику роботи з такими молодими людьми та чимало інших задумів.

Міський голова Богдан Андріїв зазначив, що започаткована дуже важлива соціальна справа і міська влада допоможе цій ініціативі, аби дати можливості здобути фах, навички більшій кількості молодих людей, які є підопічними медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя».

Фото: facebook/Ужгородська міська рада