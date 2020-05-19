Степанов пояснив, як кожний регіон пом'якшуватиме карантин

Міністерство охорони здоров'я запроваджує три критерії, за якими регіони України зможуть самостійно пом'якшувати карантин.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Починаючи з 22 травня, буде запроваджений урядом так званий адаптивний карантин. Ми вводимо етапи пом'якшення. Кожен етап буде відповідати 10 дням, і починатися це буде з 22 числа. Ми запроваджуємо три критерії щодо захворюваності і розповсюдження коронавірусної хвороби. Це захворюваність за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Це заповненість ліжок в лікарнях, які лікують хворих на коронавірусну хворобу. Вона не повинна перевищувати 50 відсотків. І ще один критерій - це кількість тестувань, які проводяться в кожному регіоні, бо це теж дуже важливий показник, який надає реальну картину", - заявив Степанов.

За його словами, якщо у тому чи іншому регіоні дані відповідатимуть цим критеріям, то він може перейти на наступний етап пом'якшення карантину.

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Степанов додав, що вже 22 травня буде відновлення міського транспорту, приміського транспорту, буде можливість проведення спортивних заходів, але з дотриманням певних обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.