Столичні інтернати та будинки для літніх перевірили на дотримання санітарних норм

Столичні інтернати та будинки для літніх перевірили на дотримання санітарних норм

Укрінформ
Міський голова Віталій Кличко доручив перевірити усі соціальні установи міста на дотримання санітарних вимог після спалаху коронавірусної інфекції в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.

Про це розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда, повідомляє пресслужба відомства.

«За результатами перевірки, особливих порушень в інтернатних установах не виявлено. Всього перевірку провели у 8 інтернатах. Окрім цього, фахівці Держпродспоживслужби здійснили перевірку Спеціалізованого будинку ветеранів війни та праці та двох спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів. В цих закладах спеціалісти виявили низку порушень санітарних вимог», – зазначила Хонда.

Так, за її словами, в Спеціалізованому будинку ветеранів війни та праці, вул. Котельникова, 32/11 виявлені наступні порушення: недостатня кількість засобів індивідуального захисту, відсутній санпост, не проводиться термометрія персоналу, відсутній графік дезінфекції приміщень.

В іншому закладі – Спеціалізованому будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Будищанській, 4, проблемними питаннями є: відсутність санпосту, не проводиться термометрія персоналу, відсутній дистанційний термометр; заклад не забезпечений засобами індивідуального захисту на випадок виявлення хворого з підозрою на Covid-19, а саме: відсутні захисні окуляри, щитки, екрани, ізоляційні халати, ізоляційні костюми.

У ще одному Спеціалізованому будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, вул. І. Їжакевича, 3 особливих порушень не зафіксовано, окрім підтверджуючих документів проведення термометрії.

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В усіх інших закладах достатня кількість деззасобів, масок, рукавичок, термометрів. Є ізолятори. Протягом останніх 2-х тижнів випадків ГРВІ серед персоналу та підопічних виявлено не було.

Як повідомлялося, 15 травня у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат зафіксували спалах коронавірусу. Після тестування захворювання підтвердилося у 81 особи.

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