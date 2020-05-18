Столичні інтернати та будинки для літніх перевірили на дотримання санітарних норм

Міський голова Віталій Кличко доручив перевірити усі соціальні установи міста на дотримання санітарних вимог після спалаху коронавірусної інфекції в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.

Про це розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда, повідомляє пресслужба відомства.

«За результатами перевірки, особливих порушень в інтернатних установах не виявлено. Всього перевірку провели у 8 інтернатах. Окрім цього, фахівці Держпродспоживслужби здійснили перевірку Спеціалізованого будинку ветеранів війни та праці та двох спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів. В цих закладах спеціалісти виявили низку порушень санітарних вимог», – зазначила Хонда.

Так, за її словами, в Спеціалізованому будинку ветеранів війни та праці, вул. Котельникова, 32/11 виявлені наступні порушення: недостатня кількість засобів індивідуального захисту, відсутній санпост, не проводиться термометрія персоналу, відсутній графік дезінфекції приміщень.

В іншому закладі – Спеціалізованому будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Будищанській, 4, проблемними питаннями є: відсутність санпосту, не проводиться термометрія персоналу, відсутній дистанційний термометр; заклад не забезпечений засобами індивідуального захисту на випадок виявлення хворого з підозрою на Covid-19, а саме: відсутні захисні окуляри, щитки, екрани, ізоляційні халати, ізоляційні костюми.

У ще одному Спеціалізованому будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, вул. І. Їжакевича, 3 особливих порушень не зафіксовано, окрім підтверджуючих документів проведення термометрії.

В усіх інших закладах достатня кількість деззасобів, масок, рукавичок, термометрів. Є ізолятори. Протягом останніх 2-х тижнів випадків ГРВІ серед персоналу та підопічних виявлено не було.

Як повідомлялося, 15 травня у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат зафіксували спалах коронавірусу. Після тестування захворювання підтвердилося у 81 особи.