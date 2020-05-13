Киянам через карантин почали відключати гарячу воду на місяць пізніше

Гідравлічні випробування тепломереж у зв'язку з карантином у столиці відтерміновували на місяць і розпочали їх з початком послаблення обмежень - 12 травня.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мали розпочати випробування мереж ще на початку квітня. Та розуміючи, що багато людей перебувають вдома, ми відтермінували ці роботи на місяць і розпочинаємо їх лише з часу запровадження послаблень, коли велика частина людей уже повертається до роботи", - сказав Кличко.

Він додав, що у своїй діяльності місто керується нормативними актами уряду та профільного міністерства.