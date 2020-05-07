Мінцифри виклало четверту серію відеопроєкту про апарати ШВЛ

На платформі "Дія.Цифрова освіта" вийшла четверта серія оглядового серіалу “COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легень”.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомило у Telegram.

"З’явилась четверта серія оглядового серіалу «COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легень»", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що у новій серії - «Найцікавіше з Олегом Панютою» - відомий телеведучий ставить запитання лікарю анастезіологу-реаніматологу Єлизаветі Плечистій про те: чим сучасні апарати штучної вентиляції легень відрізняються від старих; коли людині потрібен апарат ШВЛ; як відбувається застосування апарату ШВЛ; як відбувається відключення від апарату ШВЛ; які правила життя людини після відключення від апарату.

Переглянути нову та попередні серії можна подивитись на платформі "Дія.Цифрова освіта".

Як повідомлялося, до кінця року у Мінцифри планують запустити понад 20 освітніх серіалів.