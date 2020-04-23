Мінцифри презентувало серіал-інструкцію про апарати ШВЛ

Міністерство цифрової трансформації України презентувало відеопроєкт про коронавірус.

Проєкт представила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на онлайн-презентації відеопроєкту «COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легень» у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми презентуємо серіал «COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легень». Зараз увесь світ бореться із коронавірусом і завдання кожного, хто має ідею, допомогти співгромадянам з цим", — повідомила вона.

Читайте також: Даяна Ястремська представила мультфільм про боротьбу з коронавірусом

У Мінцифри уточнили, що оглядовий серіал включає три серії у форматі міні-інтерв’ю. Відеоінструкції підготував Денис Сурков, завідувач відділу анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених обласної клінічної лікарні Дніпра, кандидат медичних наук, викладач кафедри медицини катастроф і військової медицини Дніпропетровської медакадемії МОЗ України. Відеопроєкт доступний на платформі "Дія.Цифрова освіта".

Як повідомлялося, до кінця року у Мінцифри планує запустити понад 20 освітніх серіалів.