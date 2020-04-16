Даяна Ястремська представила мультфільм про боротьбу з коронавірусом

Українська тенісистка Даяна Ястремська представила короткий мультфільм, в якому закликала українців берегти себе під час пандемії коронавірусу і дотримуватися рекомендацій лікарів і обмежених заходів.

Мультфільм з'явився на YouTube-каналі тенісистки під назвою "Даяна Ястремська проти COVID-19 (Благодійний фонд #Дія)".

"Даяна Ястремська та її благодійний фонд закликають всіх бути уважними і акуратними. Залишайтеся здоровими", - йдеться в підпису до відео.

Як повідомлялося, друга "ракетка" України Даяна Ястремська спільно з народним депутатом Олександром Горенюком організувала доставку продуктових наборів для мешканців Одеси, які потребують підтримки під час карантину через пандемію коронавірусу - людям похилого віку, людям з обмеженими можливостями, багатодітним сім'ям.

Допомагають їм волонтери. "Приєднуйтесь. Нам все ще дуже потрібні волонтери", - зазначила Ястремська у соцмережі.