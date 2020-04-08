Малозабезпечені одесити отримають першу тисячу продуктових наборів - Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла про реалізацію проєкту допомоги малозабезпеченим одеситам, в рамках якого було зібрано 3000 продуктових наборів.

Сьогодні перша тисяча продуктових наборів потрапить до тих, кто потребує допомоги під час карантину через пандемію коронавірусу. Про це Даяна Ястремська повідомила у своєму Instagram.

"Працюємо. Швидко, злагоджено і дружно. До кінця дня перша тисяча продуктових наборів доїде до бабусь, дідусів, багатодітних мам і сімей, які залишилися без доходу", - написала вона.

Тенісистка розповіла, що її команда не звертається до списків соцслужб за адресами, адже багато людей не встигли стати на облік.

"Ми спілкуємося з громадськими організаціями, з нашими волонтерами, з головами ОСББ, штабом 7 каналу і багатьма іншими організаціями, які точно розуміють, кому зараз так необхідна наша допомога… Приєднуйтесь. Нам все ще дуже потрібні волонтери", - зазначила Ястремська.

Як повідомлялося, народний депутат Олександр Горенюк і благодійний фонд ДІЯ Даяни Ястремської зайнялися організацією доставки продуктів харчування людям похилого віку, людям з обмеженими можливостями, багатодітним сім'ям. Штаб допомоги Олександра Горенюка і Даяни Ястремської зібрав 3 000 продуктових наборів і закликав одеситів об'єднатися і підтримати їх ініціативу.

Фото: Jimmie48 Photography