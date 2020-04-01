Українська тенісистка Даяна Ястремська під час карантину допомагатиме одеситам, що знаходяться в зоні ризику .

Народний депутат Олександр Горенюк і благодійний фонд ДІЯ Даяни Ястремської займуться організацією доставки продуктів харчування людям похилого віку, людям з обмеженими можливостями, багатодітним сім'ям. Про це повідомляє БТУ.

Даяна Ястремська і Олександр Горенюк закликають одеситів об'єднатися і підтримати їх ініціативу.

"Привіт, я Даяна Ястремська. Вірус - це не міф, не щось далеке і нас не стосується. Люди похилого віку, пенсіонери, люди з інвалідністю, члени багатодітних сімей. Ці люди в зоні ризику. Ми будемо раді співпрацювати з одеситами, готовими приєднатися до нашого штабу і разом з нами доставляти продукти харчування нужденним. Об'єднавшись, Одеса з гідністю переживе ці непрості дні", - сказала Ястремська.

Штаб допомоги Олександра Горенюка і Даяни Ястремської вже зібрав 3 000 продуктових наборів.

"Якщо у вас є вільний час, транспорт, диплом психолога, любов до рідного міста і просто бажання допомагати - ласкаво просимо", - зазначили у штабі.