На кортах US Open створять тимчасовий шпиталь - ЗМІ

Корти Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) використовуватимуть для потреб медслужб, щоб допомогти місту під час боротьби з пандемією коронавірусу.

Тенісний центр імені Біллі Джин Кінг в Нью-Йорку використовуватимуть для потреб медслужб. Про це повідомляє БТУ.

"За інформацією The Washington Post, планується переобладнання спортивного комплексу, щоб допомогти місту під час боротьби з пандемією коронавірусу. За останніми даними в штаті зафіксовано 66,5 тисяч випадків зараження, при цьому в самому місті Нью-Йорк - понад 38 тисяч", - йдеться в повідомленні.

На закритих кортах тенісного центру, на якому проходить Відкритий чемпіонат США, будуть облаштовані місця для хворих (планують встановити 350 ліжок), а на оновленій арені імені Луї Армстронга створять буфет, який зможе видавати 25 тисяч порцій їжі.

US Open у тенісному календарі запланований на 24 серпня - 13 вересня. Наразі тенісний центр оцінюють як "місце для надання допоміжної медичної допомоги" і поки не планують використовувати для розміщення хворих на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.

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