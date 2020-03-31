Директор Australian Open: Відновити тенісні турніри цього року складно

Директор тенісного турніру Grand Slam Крейг Australian Open Тайлі розповів про відновлення тенісних турнірів у 2020 році та підготовке до австралійського "мейджору" у сезоні-2021.

Він, зокрема, зазначив, що проводити тенісні змагання нинішнього року буде складно, оскільки все залежать від міжнародних поїздок, повідомляє BTU.

"Проводити змагання цього року буде складно. Теніс залежить від міжнародних поїздок. І, на мій погляд, це останнє, що вдасться відновити. Думаю, що турнір, який має "місцевий" характер, отримає більше шансів на відновлення, з міжнародними змаганнями ситуація є більш проблематичною. Нині ми розглядаємо всі варіанти, пов'язані з Відкритим чемпіонатом Австралії. Сподіваємося на відмінний сезон. Потрібно готуватися до гіршого, але сподіватися на краще. Завтра вранці ми можемо прокинутися і дізнатися про те, що створено якесь чарівне лікування або коктейль медикаментів, які дійсно допомагають, або ж медики на шляху до створення вакцини. Але, якщо читати медичну літературу, то стає ясно, що у найближчому майбутньому такий сценарій не виглядає реальним", - заявив Тайлі.

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Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Австралії кожного року проводиться наприуінці січня - початку лютого.