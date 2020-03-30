Вімблдон скасують вперше з 1945 року

Легендарний тенісний турнір на траві не можуть перенести на осінь.

Керівництво Вімблдону 1 квітня офіційно оголосить про скасування турніру в нинішньому році через пандемію коронавірусу, повідомляє видання The Guardian.

«Це єдине рішення, яке має сенс. Можна зіграти на грунті пізніше в цьому році, але в жовтні не можна проводити трав'яні турніри», - сказав віце-президент Федерації тенісу Німеччини Дірк Хордорф.

В останній раз організатори Вімблдону скасовували турнір лише в далекому 1945 році. Поки що офіційно він запланований з 29 червня по 12 липня.

Раніше в серії турнірів Grand Slam скасували Ролан Гаррос. На початку сезону встигли провести Australian Open.

Нагадаємо, всі тенісні змагання до 7 червня відкладені, а грунтовий сезон повністю перенесений. Турніри, які заплановані на період з 8 червня, все ще плануються за графіком. Паралельно заморожені всі рейтинги тенісистів.