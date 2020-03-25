Організатори Вімблдону розглядають всі варіанти, в тому числі скасування турніру-2020

Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету (AELTC) опублікував офіційну заяву.

Як повідомляється на сайті Вімблдону, в зв'язку зі спалахом коронавірусу AELTC розглядає всі можливі варіанти сценаріїв для турніру в 2020 році, в тому числі його відстрочку і скасування. Організатори кажуть про тісну співпрацю з британською владою і службами охорони здоров'я, рекомендацій яких вони дотримуються.

Наступного тижня Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету проведе екстрені збори.

У заяві AELTC також сказано, що можливість проведення турніру без глядачів вони відхиляють.

На даний момент організатори відзначили, що дотримуючись рекомендацій з безпеки, у них залишається зовсім короткий період для підготовки кортів до змагань, а нині вони зводять роботу над покриттям до мінімуму. У AELTC заявляють, що обговорюють свої подальші кроки у співпраці з Федерацією тенісу Великої Британії, Асоціацією тенісистів професіоналів (ATP), Жіночою тенісною асоціацією (WTA), Міжнародною федерацією тенісу (ITF) та іншими турнірами серії Grand Slam.

Вімблдон-2020 заплановано у тенісному календарі на 29 червня - 12 липня.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу ATP і WTA призупинили проведення турнірів. 17 березня стало відомо, що організатори Ролан Гаррос не встигають підготувати турнір до проведення в травні-червні і хочуть перенести Відкритий чемпіонат Франції на осінь.

Як повідомлялося, 24 березня уряд Японії і Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявили, що літні Олімпійські ігри в цьому році в Токіо не відбудуться.